РФ планувала захопити Київ за 12 годин, - Резніков
Військові плани РФ передбачали взяття Києва за 12 годин після початку вторгнення
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю CNN, передає Liga.net
Резніков повідомив, що за документами, які були виявлені у ліквідованого офіцера, Кремль планував уже за 12 годин після початку вторгнення повністю контролювати урядовий квартал Києва.
"Вони були повністю впевнені, що вже за 72 години, наприклад, президента буде евакуйовано", – сказав міністр оборони.
На зауваження журналіста, що ці плани виглядають "наївними", Резніков відповів, що в такому разі "наші партнери в столицях інших країн теж були "наївними", тому що говорили нам, що ми будемо розбиті всього за 72 години".
Далі Резніков каже в інтерв'ю, що американський колега Ллойд Остін та британський міністр оборони Бен Воллес запевнили його, що "ніколи не зупиняться" у наданні допомоги Україні.
"Ми маємо намір звільнити всю нашу територію", – заявив Резніков.
На уточнююче запитання, чи має він на увазі й окупований Крим, Резніков відповів, що так.
"Ми просуватимемося крок за кроком. Перша стадія – стабілізація. Друга стадія – відтісняти росіян до лінії розмежування на 24 лютого. І третя стадія – ми вирішуватимемо з нашими партнерами, як звільняти всі інші наші території, включно з Кримом", - підсумував він.
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