РФ планувала захопити Київ за 12 годин, - Резніков

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю CNN, передає Liga.net

Резніков повідомив, що за документами, які були виявлені у ліквідованого офіцера, Кремль планував уже за 12 годин після початку вторгнення повністю контролювати урядовий квартал Києва.

"Вони були повністю впевнені, що вже за 72 години, наприклад, президента буде евакуйовано", – сказав міністр оборони.

На зауваження журналіста, що ці плани виглядають "наївними", Резніков відповів, що в такому разі "наші партнери в столицях інших країн теж були "наївними", тому що говорили нам, що ми будемо розбиті всього за 72 години".

Далі Резніков каже в інтерв'ю, що американський колега Ллойд Остін та британський міністр оборони Бен Воллес запевнили його, що "ніколи не зупиняться" у наданні допомоги Україні.

"Ми маємо намір звільнити всю нашу територію", – заявив Резніков.

На уточнююче запитання, чи має він на увазі й окупований Крим, Резніков відповів, що так.

"Ми просуватимемося крок за кроком. Перша стадія – стабілізація. Друга стадія – відтісняти росіян до лінії розмежування на 24 лютого. І третя стадія – ми вирішуватимемо з нашими партнерами, як звільняти всі інші наші території, включно з Кримом", - підсумував він.