Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков у twitter.

Міністр нагадав, що Австралія вже надала нашій державі значну підтримку під час повномасштабного вторгнення РФ, і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

"Ваші Bushmaster були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", - написав Резніков.

Окрім цього, глава Міноборони звернувся із закликом до Австралії долучитися до міжнародної танкової коаліції, і окрім танків "ми мали б за честь отримати австралійські "Hawkie".

Резніков зазначив, що такі бронемашини "могли надати неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".