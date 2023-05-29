Резніков закликав Австралію надати Україні бронеавтомобілі Hawkie та приєднатися до танкової коаліції
Міністерство оборони України звернулося до Австралії з проханням надати нашій країні бронеавтомобілі Hawkie та закликало приєднатися до міжнародної танкової коаліції
Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков у twitter.
Міністр нагадав, що Австралія вже надала нашій державі значну підтримку під час повномасштабного вторгнення РФ, і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО".
"Ваші Bushmaster були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", - написав Резніков.
Окрім цього, глава Міноборони звернувся із закликом до Австралії долучитися до міжнародної танкової коаліції, і окрім танків "ми мали б за честь отримати австралійські "Hawkie".
Резніков зазначив, що такі бронемашини "могли надати неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".
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