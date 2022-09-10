Про це Резніков заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, під час воєнного стану скасувати обмеження на виїзд чоловіків за кордон неможливо, оскільки армії через втрати необхідне поповнення.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки та оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. На жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати", - наголосив Резніков.

1 вересня уряд відклав можливість виїзду військовозобов'язаних за кордон під заставу.

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