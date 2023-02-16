Про це Резніков повідомив у Facebook.

"Обговорили з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наші успішні рішення щодо подальших кроків імплементації стандартів НАТО. Серед них — впровадження системи LOGFAS — однієї з інформаційних систем логістики НАТО та країн-членів НАТО", - написав він.

"Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами", - пояснив міністр.

Резніков розповів Столтенбергу, як працює LOGFAS в Україні, і отримав схвальну оцінку.