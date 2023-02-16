Резніков зустрівся зі Столтенбергом: обговорили подальші кроки імплементації стандартів НАТО
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Предметом розмови була імплементація стандартів Альянсу
Про це Резніков повідомив у Facebook.
"Обговорили з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наші успішні рішення щодо подальших кроків імплементації стандартів НАТО. Серед них — впровадження системи LOGFAS — однієї з інформаційних систем логістики НАТО та країн-членів НАТО", - написав він.
"Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами", - пояснив міністр.
Резніков розповів Столтенбергу, як працює LOGFAS в Україні, і отримав схвальну оцінку.
- Раніше Столтенберг сказав, що Україна зможе стати членом НАТО, але спершу треба перемогти РФ.
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