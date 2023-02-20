Про це Зеленський заявив 20 лютого під час спільної пресконференції з Байденом у Києві, повідомляє Еспресо.TV.

"Сьогодні наші переговори були змістовними. Дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами. Моїм візитом у Вашингтон в грудні та візитом пана президента в Київ сьогодні. Результати цих візитів будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та звільненні територій. Рішення США щодо Abrams Україні вже заклало основу для танкової коаліції. Важливий є й наш прогрес у питаннях протиповітряної оборони - це Patriot для захисту наших міст, це дійсно фундаментальне питання нашого посилення", - сказав Зеленський.

Він також назвав сьогоднішній візит Байдена - найважливішим за всю історії відносин України та США.

"Цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період. Тому, що цей період найскладніший. Період, коли наша держава б'ється за сою свободу та свободу всіх європейців", - зазначив Зеленський.