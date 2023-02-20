Результати візиту Байден до Києва будуть відчутними на полі бою, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати його зустрічей із головою Білого дому Джо Байденом незабаром будуть помітні на полі бою
Про це Зеленський заявив 20 лютого під час спільної пресконференції з Байденом у Києві, повідомляє Еспресо.TV.
"Сьогодні наші переговори були змістовними. Дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами. Моїм візитом у Вашингтон в грудні та візитом пана президента в Київ сьогодні. Результати цих візитів будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та звільненні територій. Рішення США щодо Abrams Україні вже заклало основу для танкової коаліції. Важливий є й наш прогрес у питаннях протиповітряної оборони - це Patriot для захисту наших міст, це дійсно фундаментальне питання нашого посилення", - сказав Зеленський.
Він також назвав сьогоднішній візит Байдена - найважливішим за всю історії відносин України та США.
"Цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період. Тому, що цей період найскладніший. Період, коли наша держава б'ється за сою свободу та свободу всіх європейців", - зазначив Зеленський.
- 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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