РФ атакувала Марганецьку громаду на Дніпропетровщині: поранено жінку
Удень 1 листопада російська окупаційна армія атакувала Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого дістала поранення цивільна людина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Знову під ударом Нікопольщина – Марганецька громада. І знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка", - написав він.
Чиновник уточнив, що постраждала перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також унаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок.
- Протягом учорашнього дня три громади Нікопольщини потрапили під ворожий удар - Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Дісталося й самому райцентру. Загалом окупанти здійснили 4 артилерійські обстріли та 2 атаки дронами-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
- Уранці 1 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали ще шестеро містян.
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