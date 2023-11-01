РФ атакувала Марганецьку громаду на Дніпропетровщині: поранено жінку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Знову під ударом Нікопольщина – Марганецька громада. І знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка", - написав він.

Чиновник уточнив, що постраждала перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також унаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок.