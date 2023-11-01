Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російські війська за добу обстріляли 11 областей України: 3 людини загинули, 13 поранено

Російські війська за добу обстріляли 11 областей України: 3 людини загинули, 13 поранено

1 листопада, 2023 середа
10:49
Війна з Росією Армія РФ атакувала Херсонщину

За добу вівторка, 31 жовтня, російські окупанти завдали ударів по 11 українських областях, унаслідок чого загинули 3 людини, щонайменше 13 отримали поранення

Ситуацію в регіонах надали обласні державні адміністрації. 

Полтавщина: цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БПЛА. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі пожежа ліквідована. Частину ворожих безпілотників збито силами ППО. Попередньо минулося без постраждалих. 

Кіровоградщина: вчора ввечері у регіоні збили ворожий дрон, уламками пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. 

Чернігівщина: за добу РФ здійснила 12 обстрілів області. Ворог стріляв із мінометів, артилерії та АГС по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина: сьогодні зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномета.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. У Середино-Будській громаді з ворожого БПЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою, внаслідок чого  пошкоджено продуктовий магазин. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, а у Краснопільській громаді - лінію електромережі. 

Запорізька область: за минулу добу  окупанти здійснили 183 обстріли області, жителі 26 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем  Рашисти здійснили 24 БПЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новоіванівці, Червоній Криниці, Малим Щербакам та П'ятихаткам, 4 РСЗВ-обстріли Левадного, Темирівки й Роботиного, а також авіаційні удари по Оріхову й Малинівці. Цивільне населення не постраждало, але ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди.

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня три громади Нікопольщини потрапили під ворожий удар - Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Вгатив агресор і по самому Нікополю. Загалом окупанти здійснили 4 артилерійські обстріли та 2 атаки дронами-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Минулося ьез жертв.
Пізно ввечері оборонці збили над Дніпровським та Криворізьким районами 2 безпілотники.

Харківщина: сьогодні зранку окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у Куп'янську. Обійшлося без постраждалих. 
Сьогодні вночі ворог вдарив КАБ по селу Подоли Куп'янського району, пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих. Також вчора ворог з РСЗВ обстріляв смт Білий Колодязь Чугуївського району, там пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок обстрілів з РСЗВ села Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки.

Крім того, вчора росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району, через що пошкоджено 2 будинки, трансформаторна будка, ангар. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватне домогосподарство, 3 приватні будинки та адміністративні будівлі, горіла будівля майстерні, 2 трактори та автомобіль. У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа, унаслідок чого загинув чоловік близько 50 років, а також отримала поранення жінка 52 років. 

Луганщина: ворог знов спробував просунутися поблизу Надії, але штурми росіян були зупинені. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. Загалом за добу противник здійснив 155 обстрілів.

Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби опинилися 18 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Залізне, Селидове, смт Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка та села Андріївка, Бердичі, Нетайлове, Галицинівка, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Орлівка, Рай-Олександрівка. Через ворожі обстріли пошкоджено 29 житлових будинків, 4 споруди промислових баз, 11 господарчих споруд, 3 цивільних автомобілі, 2 ЛЕП, гараж, магазин, школу, гідротехнічну споруду. За добу на Донеччині загинула одна людина, 4 отримали поранення.

Миколаївщина: вчора зранку та сьогодні вночі противник завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та міста Очаків, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також вчора ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка і Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 94 обстріли, з них 8 - по Херсону. Вчора ворог поцілив у автобазу у Херсоні, внаслідок ракетного удару знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Постраждали двоє працівників - у 34-річного водія поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Також окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади. Постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку. 

Під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей. Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по селу Чайкине Бериславського району, внаслідок чого загинув чоловік. Крім того, близько 23:00 внаслідок обстрілу Берислава поранень середньої тяжкості зазнали 28-річний чоловік та 21-річна жінка.

  • Зранку 1 листопада російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини обстріляла середмістя Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще кілька людей зазнали поранень.
  • Того ж дня російські війська атакували ударними безпілотниками місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали ще четверо містян. 
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Полтавщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Кіровоградщина
ракетний удар
Читайте також:
Рамзан Кадиров
31 жовтня, 2023 вiвторок
Це мій наказ: Кадиров порадив правоохоронцям розстрілювати учасників масових протестів
путін та шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори
путін
31 жовтня, 2023 вiвторок
"Путін починає вимолювати переговори": дипломат Огризко про заяву Шойгу
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 37.9
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
12:08
Аналітика
Зник і не знайдений: як змінювалася кількість зниклих безвісти до та під час війни. Дослідження YouControl
12:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Орден не поміг. Як Зеленський отримав у TIME ганьбу від улюбленого репортера
12:05
OPINION
Михайло Басараб
Москва проспала ренесанс ісламу на Кавказі
12:04
штучний інтелект
Collins Dictionary назвав головне слово 2023 року
11:56
Оновлено
Сили ППО зранку збили дві ракети Х-59, а вночі – 18 "шахедів"
11:51
Перші дні
Український серіал "Перші дні" про повномасштабну війну став доступним на Netflix у 19 країнах
11:45
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори
11:44
На фото: Київ
У Києві чотири дні поспіль проводитимуть безоплатні екскурсії
11:33
видобуток нафти, нафта
Індія скоротила поставки російської нафти через ремонтні роботи на одному з НПЗ
11:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро та долара
11:30
Києво-Могилянська академія
На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження: шукатимуть поховання гетьмана Сагайдачного
11:14
евакуація
МЗС України готується до евакуації 358 громадян із Гази через відкритий Єгиптом КПП "Рафах"
10:58
Ексклюзив
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
ЗСУ бракує боєприпасів, щоб забезпечити темпи просування на фронтах, - Згурець
10:57
Оновлено
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені
10:46
СБУ
По всій Україні в проросійській секті "Аллатри" проходять обшуки, - ЗМІ
10:43
Оновлено
щеплення вакцинація
Спалах гепатиту А: на Вінниччині кількість випадків захворювання зросла до 247
10:32
обстріл Херсона, 01.11.23
Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені
10:32
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер
10:30
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
10:27
В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн
10:23
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
10:20
Оновлено
Олександр Дубінський
ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп спростував інформацію
10:14
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року
10:09
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
Ворог став хитрішим: майор НГУ з Бахмутського напрямку
10:06
OPINION
Юрій Гудименко
Не забудьмо історію з Тишлеком
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю, а Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
09:58
Cybertruck
Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск
09:49
КНДР
КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу
09:36
Маріуполь
Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера
09:28
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів може стати одним із головних претендентів на посаду генсека НАТО, - Politico
09:23
YouTube почав блокувати доступ до відео користувачам, які мають блокувальник реклами
09:18
Оновлено
Полтавщина
Нічна атака РФ: "шахеди" влучили в завод на Полтавщині, на Кіровоградщині є пошкодження
09:14
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині, - Гуменюк
09:02
Херсонщина
Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
08:54
Оновлено
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ. Він буде спрямований проти російської торгівлі, - ЗМІ
08:52
OPINION
Микола Княжицький
Стратегія Держкіно - втілення корупції
08:36
марка "Героїчні професії. Залізні люди"
"Героїчні професії": Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці
08:19
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає
08:12
Валдіс Домбровскіс
ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії
08:04
OPINION
Ігор Луценко
Ахметов: скромний ювілей першого проросійського мітингу на Донбасі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV