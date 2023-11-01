Російські війська за добу обстріляли 11 областей України: 3 людини загинули, 13 поранено

Ситуацію в регіонах надали обласні державні адміністрації.

Полтавщина: цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БПЛА. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі пожежа ліквідована. Частину ворожих безпілотників збито силами ППО. Попередньо минулося без постраждалих.

Кіровоградщина: вчора ввечері у регіоні збили ворожий дрон, уламками пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури.

Чернігівщина: за добу РФ здійснила 12 обстрілів області. Ворог стріляв із мінометів, артилерії та АГС по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина: сьогодні зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномета.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. У Середино-Будській громаді з ворожого БПЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою, внаслідок чого пошкоджено продуктовий магазин. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, а у Краснопільській громаді - лінію електромережі.

Запорізька область: за минулу добу окупанти здійснили 183 обстріли області, жителі 26 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем Рашисти здійснили 24 БПЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новоіванівці, Червоній Криниці, Малим Щербакам та П'ятихаткам, 4 РСЗВ-обстріли Левадного, Темирівки й Роботиного, а також авіаційні удари по Оріхову й Малинівці. Цивільне населення не постраждало, але ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди.

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня три громади Нікопольщини потрапили під ворожий удар - Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Вгатив агресор і по самому Нікополю. Загалом окупанти здійснили 4 артилерійські обстріли та 2 атаки дронами-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Минулося ьез жертв.

Пізно ввечері оборонці збили над Дніпровським та Криворізьким районами 2 безпілотники.

Харківщина: сьогодні зранку окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у Куп'янську. Обійшлося без постраждалих.

Сьогодні вночі ворог вдарив КАБ по селу Подоли Куп'янського району, пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих. Також вчора ворог з РСЗВ обстріляв смт Білий Колодязь Чугуївського району, там пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок обстрілів з РСЗВ села Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки.

Крім того, вчора росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району, через що пошкоджено 2 будинки, трансформаторна будка, ангар. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватне домогосподарство, 3 приватні будинки та адміністративні будівлі, горіла будівля майстерні, 2 трактори та автомобіль. У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа, унаслідок чого загинув чоловік близько 50 років, а також отримала поранення жінка 52 років.

Луганщина: ворог знов спробував просунутися поблизу Надії, але штурми росіян були зупинені. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. Загалом за добу противник здійснив 155 обстрілів.

Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби опинилися 18 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Залізне, Селидове, смт Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка та села Андріївка, Бердичі, Нетайлове, Галицинівка, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Орлівка, Рай-Олександрівка. Через ворожі обстріли пошкоджено 29 житлових будинків, 4 споруди промислових баз, 11 господарчих споруд, 3 цивільних автомобілі, 2 ЛЕП, гараж, магазин, школу, гідротехнічну споруду. За добу на Донеччині загинула одна людина, 4 отримали поранення.

Миколаївщина: вчора зранку та сьогодні вночі противник завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та міста Очаків, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також вчора ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка і Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 94 обстріли, з них 8 - по Херсону. Вчора ворог поцілив у автобазу у Херсоні, внаслідок ракетного удару знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Постраждали двоє працівників - у 34-річного водія поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Також окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади. Постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку.

Під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей. Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по селу Чайкине Бериславського району, внаслідок чого загинув чоловік. Крім того, близько 23:00 внаслідок обстрілу Берислава поранень середньої тяжкості зазнали 28-річний чоловік та 21-річна жінка.