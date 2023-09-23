РФ атакувала Миколаївку на Херсонщині: є поранений
Російські терористи у суботу, 23 вересня, атакували Миколаївку Херсонської області: на місцевого чоловіка з безпілотника скинули вибухівку
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок атаки чоловік втратив частину руки та зазнав поранення грудної клітини. У нього також відкритий перелом черепа та кровотеча. Постраждалого госпіталізували.
"Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя", - додали в ОВА.
- У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами. Зокрема ворог влучив у рекреаційну інфраструктуру Одещини двома ракетами "Онікс". Над Дніпропетровщиною ППО збила 12 "шахедів".
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