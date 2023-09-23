РФ атакувала Миколаївку на Херсонщині: є поранений

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок атаки чоловік втратив частину руки та зазнав поранення грудної клітини. У нього також відкритий перелом черепа та кровотеча. Постраждалого госпіталізували.

"Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя", - додали в ОВА.