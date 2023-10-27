РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
Російські терористи у п'ятницю, 27 жовтня, атакували з безпілотника село Михайлівка Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали чоловік та жінка
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що окупанти близько 15:40 скинули на населений пункт вибухівку з безпілотника. Внаслідок цього поранень зазнали двоє місцевих: 79-річний чоловік та його 73-річна дружина.
"Обох потерпілих шпиталізували. Медики надають їм необхідну допомогу", - додали в ОВА.
- Того ж дня росіяни обстріляли село Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області. Поранень зазнала 67-річна жінка.
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