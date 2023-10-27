РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що окупанти близько 15:40 скинули на населений пункт вибухівку з безпілотника. Внаслідок цього поранень зазнали двоє місцевих: 79-річний чоловік та його 73-річна дружина.

"Обох потерпілих шпиталізували. Медики надають їм необхідну допомогу", - додали в ОВА.