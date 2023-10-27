Росіяни обстріляли село Куп'янського району Харківщини: поранено жінку
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 27 жовтня, вдарила по селу Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого поранення зазнала жінка
Про це інформує пресслужба Харківської ОВА.
Вказано, що російська армія атакувала село Кіндрашівка Куп'янського району. Поранення зазнала 67-річна жінка.
"З осколковим пораненням стегна її госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - додали в ОВА.
У Офісі генпрокурора уточнили, що окупанти вдарили по селу близько 14:20, ймовірно, з РСЗВ. У населеному пункті було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Того ж дня російські терористи атакували місто Херсон та смт Зеленівка Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один отримав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе