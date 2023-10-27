Росіяни обстріляли село Куп'янського району Харківщини: поранено жінку

Про це інформує пресслужба Харківської ОВА.

Вказано, що російська армія атакувала село Кіндрашівка Куп'янського району. Поранення зазнала 67-річна жінка.

"З осколковим пораненням стегна її госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - додали в ОВА.

У Офісі генпрокурора уточнили, що окупанти вдарили по селу близько 14:20, ймовірно, з РСЗВ. У населеному пункті було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).