Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Винищувач F-35 - це літак п'ятого покоління, у деяких параметрах він пішов трохи далі. США вже починають працювати над літаком шостого покоління. Літаки, які Росія називає п'ятим поколінням не відповідають даному класу літака. РФ вже безнадійно відстала в галузі авіабудування сучасних передових авіаційних платформ", - підкреслив Долінце.

Авіаційний експерт також додав, що одним з конкурентів США у сфері авіабудівництва в наступні десятиліття буде Китай, який активно опановує та намагається будувати платформи шостого покоління.

Раніше стало відомо, що Велика Британія влітку 2023 року розпочне підготовку українських пілотів на літаках, які стоять на озброєнні країн НАТО.