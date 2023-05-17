РФ безнадійно відстала в галузі сучасних авіаційних платформ, - авіаексперт Долінце
Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що США починають працювати над літаком шостого покоління
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Винищувач F-35 - це літак п'ятого покоління, у деяких параметрах він пішов трохи далі. США вже починають працювати над літаком шостого покоління. Літаки, які Росія називає п'ятим поколінням не відповідають даному класу літака. РФ вже безнадійно відстала в галузі авіабудування сучасних передових авіаційних платформ", - підкреслив Долінце.
Авіаційний експерт також додав, що одним з конкурентів США у сфері авіабудівництва в наступні десятиліття буде Китай, який активно опановує та намагається будувати платформи шостого покоління.
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