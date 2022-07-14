РФ бракує командирів у центральному військовому окрузі, - Генштаб
У Росії залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
У Російській Федерації фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ.
"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу", - йдеться в повідомленні.
Причиною такого є значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.
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