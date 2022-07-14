РФ бракує командирів у центральному військовому окрузі, - Генштаб

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

У Російській Федерації фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ.

"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу", - йдеться в повідомленні.

Причиною такого є значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb