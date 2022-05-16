РФ "фільтрує" українців в усіх тимчасово окупованих містах, людей при цьому принижують і катують, - Денісова
Росіяни запровадили обовʼязкову процедуру "фільтрації" в усіх населених пунктах на тимчасово окупованих територіях. Українців допитують, тримають у нелюдських умовах та катують
Про це інформує Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Повідомляється, що солдати російської армії запровадили процедуру "фільтрації" у кожному тимчасово окупованому місті України.
За даними партнерських правозахисних організацій, фільтрацію пройшли уже понад 37 тис. українців. Зараз цю процедуру проходять у тому числі громадяни України, які були примусово депортовані у РФ.
За словами Денісової, для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною процедурою. Громадян України змушують проходити допити кожні 3 дні.
Під час "фільтрації" українців допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують та катують.
"Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один з елементів тотального геноциду нашої нації. Ідеї "меншовартості" українського народу, другосортності, штучності української державності – складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво РФ виправдовує знищення українців", - коментує Денісова.
Зокрема Уповноважена з прав людини наголошує, що будь-який примус фізичного чи морального порядку до мирного населення, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб будь-якої інформації, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.
"Згідно зі статтею 32 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, заборона застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, що перебувають під захистом Конвенції, поширюється на будь-яке брутальне поводження з боку як цивільної, так і військової влади", - додає Денісова.
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