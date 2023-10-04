РФ готова частково зняти заборону на експорт дизелю, - росЗМІ

Про це інформують російська пропагандистська агенція "Коммерсантъ".

За очікуваннями, буде дозволено тільки трубопровідний вивіз дизпального, а його обсяг буде обмежений квотами, щоб не спричинити різкого зростання гуртових цін. Заборона на вивіз бензину поки залишається в силі.

Експерти вважають, що послаблення запроваджених два тижні тому жорстких обмежень необхідне з технологічних причин, щоб нафтопереробні заводи не зменшували виробництво.

Мова йде про дозвіл на вивіз дизпального продуктопроводами Транснафти "Північ" і "Південь", які забезпечують три чверті експорту ДП з Росії.

Продуктопровід "Північ" має потужність 25 млн тонн на рік і дозволяє поставляти дизпальне з нижньогородського, ярославського й киришського НПЗ ("Лукойл", СП "Газпром нафта" та "Роснафта", "Сургутнафтогаз") через балтійські порти "Приморськ" і "Висоцьк". Продуктопровід "Південь" має потужність 4 млн тонн і служить для експорту дизпального з волгоградського НПЗ "Лукойлу" через порт у Новоросійську.

Що передувало

Заборона була введена 21 вересня 2023 року урядом РФ з метою "стабілізації цін на пальне на внутрішньому ринку". Вона стосується автомобільного бензину та дизельного пального, але не торкається авіаційного палива, газового конденсату та нафти. Також заборона не поширюється на паливні вантажі, які вже прийняті до відправлення російськими залізницями або мають навантажувальні документи для морського транспортування.

Термін дії заборони не був оголошений, але очікувалося, що вона буде короткою. Заборона спричинила падіння цін на пальне на внутрішньому ринку РФ, але також підняла ціни в Азії, де попит на дизельне пальне зростає. Причиною нестачі палива у РФ є санкції, які обмежують експорт "важкої" російської нафти, а також переповнення сховищ Транснафти.

24 вересня розвідка Британії заявила, що в Росії спостерігається дефіцит бензину та дизелю, росіяни відчули локальну нестачу.