У РФ спостерігається дефіцит бензину та дизелю, але це не пов'язано з війною, - розвідка Британії
Останніми тижнями росіяни відчули локальну нестачу бензину та дизельного пального. Проте такий дефіцит навряд чи є прямим наслідком війни
Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.
За їхніми даними, ймовірно, дефіцит спричинений низкою факторів, включаючи короткострокове збільшення попиту в сільськогосподарському секторі, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.
Зазначається, що 21 вересня 2023 року Росія призупинила майже весь експорт дизельного пального та бензину, щоб стабілізувати внутрішні ринки.
"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від постачання палива з Росії", - наголошують у британській розвідці.
- Раніше Bloomberg писав, що потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонструють жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.
- Згодом стало відомо, що російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину, щоб уникнути його дефіциту та різкого зростання цін на паливо.
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