РФ, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан готуються укласти угоду про поставку газу на 15 років
Росія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан планують до середини 2024 року підписати угоду про співробітництво з постачання та транзиту газу на 15 років
Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише видання "Газета".
"Горизонт нашої співпраці ми визначили з нашими колегами з Казахстану, Узбекистану, Киргизстану - 15 років. І ті зустрічі, переговори, які вже відбулися або ще відбудуться... вони спрямовані на те, щоб у поточний період підписати меморандуми з метою, щоб до середини 2024 року підвести юридично зобов'язуючу договірну базу співпраці з Казахстаном, Узбекистаном та Киргизстаном на 15 років", - сказав він.
За словами Міллера, "Газпром" розширює спектр співпраці з цими країнами у всіх можливих сферах, включаючи нафтову галузь та газопереробку.
Також зазначається, що "Газпром" готовий, окрім системи Середня Азія - Центр, задіяти й інші системи газопроводів Узбекистану, Казахстану та Киргизстану, а також нові маршрути як для постачання газу в ці країни, так і для транзиту.
"Прозвучала низка тем, які як для Росії, так і для Казахстану, Узбекистану та Киргизстану є актуальними - це газифікація. І ми зараз запитуємо себе, чи могли б ми у рамках газифікації в цих країнах працювати спільно", - каже очільник "Газпрому"
Міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов заявив, що країна зацікавлена в розвитку довгострокового співробітництва з Росією щодо постачання газу. Він уточнив, що узбецька сторона вже починає роботу з "Газпромом" та фахівцями з Казахстану щодо подальшої співпраці.
- Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що Україна досі транспортує російський газ, аби підтримати європейських партнерів, проте до кінця 2024 року угода завершиться.
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