РФ, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан готуються укласти угоду про поставку газу на 15 років

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише видання "Газета".

"Горизонт нашої співпраці ми визначили з нашими колегами з Казахстану, Узбекистану, Киргизстану - 15 років. І ті зустрічі, переговори, які вже відбулися або ще відбудуться... вони спрямовані на те, щоб у поточний період підписати меморандуми з метою, щоб до середини 2024 року підвести юридично зобов'язуючу договірну базу співпраці з Казахстаном, Узбекистаном та Киргизстаном на 15 років", - сказав він.

За словами Міллера, "Газпром" розширює спектр співпраці з цими країнами у всіх можливих сферах, включаючи нафтову галузь та газопереробку.

Також зазначається, що "Газпром" готовий, окрім системи Середня Азія - Центр, задіяти й інші системи газопроводів Узбекистану, Казахстану та Киргизстану, а також нові маршрути як для постачання газу в ці країни, так і для транзиту.

"Прозвучала низка тем, які як для Росії, так і для Казахстану, Узбекистану та Киргизстану є актуальними - це газифікація. І ми зараз запитуємо себе, чи могли б ми у рамках газифікації в цих країнах працювати спільно", - каже очільник "Газпрому"

Міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов заявив, що країна зацікавлена в розвитку довгострокового співробітництва з Росією щодо постачання газу. Він уточнив, що узбецька сторона вже починає роботу з "Газпромом" та фахівцями з Казахстану щодо подальшої співпраці.