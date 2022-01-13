РФ хотіла б "рятувати" Білорусь від "нападу" України, - голова громадської ліги Україна-НАТО про пошук Кремлем приводу для масштабної війни

Про це він сказав у ефірі програми "Підсумки".



"Є два моменти. Перший - це бажання блефувати і для цього демонстративні сили, добитись дзвінка з Байденом, сісти за круглий стіл з європейськими лідерами, бути на рівні світової політики. Глобально, весь світ дивиться на те, що буде на засіданні Росія - США, які аргументи, до чого домовляться", - вважає громадський діяч.



На його думку, з іншого боку, є дуже багатомоментів, які говорять про серйозність цих намірів.



"Для блефу не потрібно так багато деталей. Ці деталі ми бачимо - зростання кількості снайперських груп в ОРДЛО, виділення премій окремим рахунком від Міноборони РФ. Це ніби підготовка для бойових виплат солдатам, які можуть брати участь у бойових діях, бачимо таємну підготовку диверсійних груп. Для чистого блефу, можна б було обійтись меншими зусиллями. Коли навесні ці війська, в основному, пересувались вдень і всі це бачили, то уже в теперішній період - значна частина пересувалась вночі", - сказав Джердж.



Він додав, Росія б дуже хотіла, щоб ця війна широкомасштабна почалась не з боку РФ, а, наприклад, з Білорусі.



"Готувались певні провокаційні речі, була інформація, що українські прикордонники нібито пошкодили прикордонний знак, нібито український гелікоптер залітав на ту територію. Для Росії - це б був унікальний "казус Беллі", щоб почалась якась сутичка між Україною і Білоруссю, формально. Ми розуміємо, що з того боку це були б агенти ФСБ, і тоді б Росія мала рятувати "бідну" Білорусь від нападу України і вести війну". - підсумував експерт.

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