Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твітері.

"Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної", - зауважили в британській розвідці

Також Росія намагається оточити Сєвєродонецьк, але Україна контролює кілька захищених секторів, не даючи ворогу повністю захопити Донбас. Завданням південного угруповання військ РФ залишається окупація Півдня України.

"Останніми днями Росія, ймовірно, перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого сховища в зону відповідальності південного угруповання військ. Т-62 майже напевно будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, і їх присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасного, боєздатного обладнання в Росії", - наголосили в Міноборони Великої Британії.

За інформацією Пентагону, окупанти втратили в Україні близько 1000 танків, понад 350 систем артилерії, але переважають у зброї, техніці й військових.

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