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РФ минулої доби обстріляла 13 областей України, що призвело до людських жертв. Ситуація в регіонах

25 травня, 2023 четвер
11:08
Війна з Росією на фото: руйнування

Протягом минулої доби, 24 травня, російські війська обстріляли територію 13 областей України. Унаслідок атаки є загиблі та поранені

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У Київській області відбулась чергова атака БПЛА. Унаслідок обстрілу потраплянь не зафіксовано. Однак внаслідок падіння уламків виникла лісова пожежа. Пожежу ліквідовано. Без жертв та руйнувань.

У Львівській області під час нічної повітряної тривоги працювала система протиповітряної оборони, яка збила 10 БПЛА "Shahed 136". Влучань та пошкоджень не зафіксовано.

Вранці в Дністровському районі Чернівецької області спалахнула пожежа, імовірно спричинена падінням уламків безпілотника "Shahed 136". Пожежу ліквідовано. Унаслідок атаки пошкоджено три будинки. Про постраждалих не повідомляється. 

Минулої доби у Корюківському районі Чернігівської області відбулося два артилерійських обстріли. В одному з сіл пошкоджено будинок. Постраждалих немає.

Протягом ночі та ранку у Сумській області противник здійснив 7 обстрілів -  2 танкових, 1 РСЗВ та 4 зі стрілецької зброї по прикордонній території та населеним пунктам.

Обстрілів зазнали Новослобідська ОТГ Конотопського району, Великописарівська ОТГ Охтирського району, Есманська ОТГ, Шалигинська ОТГ Шосткинського району. Попередніх даних про втрати немає.

Учора за добу російські війська 23 рази відкривали вогонь на кордоні, зафіксовано 84 вибухи.Під обстрілом були Великописарівська, Юнаківська, Хотинська, Новослобідська та Білопільська ОТГ.

У Хотинській громаді пошкоджено три будинки. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб. Їм надано необхідну медичну допомогу.

У Юнаківській громаді з території Росії з ворожого літака було випущено авіаційну ракету. Внаслідок влучання цієї ракети пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Збройні формування також застосували мінометні міни, внаслідок чого сталося чотири вибухи.

У Запорізькій області за минулу добу ворог здійснив 78 артилерійських та два реактивних обстріли по 16 населених пунктах: селах Гуляйполя, Гуляйпільського, Степногірська, Залізничного, Ольгівського, Плавнів, Полтавки та інших прифронтових населених пунктах.
Також надійшло 24 повідомлення про руйнування. Знову ж таки, пошкоджено будинки та майно місцевого населення. Обійшлося без жертв.

Вранці окупанти знову атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Інформація про результати обстрілу наразі уточнюється. Про постраждалих не повідомляється.

Вчора російські війська також атакували Нікополь. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії.
Потім атакували район за допомогою безпілотників-камікадзе. Удар припав на Марганецьку громаду. Були пошкоджені приватні будинки. Без жертв.

Вночі в Харківській області противник завдав попереднього ракетного удару із зенітно-ракетного комплексу С-300 по селу Циркуни. Ракета впала на землю та пошкодила житловий будинок. Про постраждалих не повідомляється.

За минулу добу ворог відкривав вогонь з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню щонайменше у 18 районах.

У Слобожанському районі з мінометів та артилерії були обстріляні Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки.

На Куп'янському напрямку противник продовжував спроби покращити тактичну ситуацію: невдалі наступальні дії в районі Масютівки, а на Приморському напрямку противник провів низку невдалих наступальних дій в районі Кислівки. Поблизу Кислівки було завдано авіаударів. Під артилерійський та мінометний вогонь противника потрапили Строївка, Кам'янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Західне, Табаївка та Берестове.

У селі Олександрівка Ізюмського району внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждав 33-річний цивільний чоловік. З пораненнями його госпіталізували до лікарні. Того ж дня піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили територію площею 8,16 га та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.

На Луганщині ворог дещо знизив активність наземного наступу, але не припинив обстріли українських селищ. Кілька днів поспіль під ворожим вогнем перебувають Невське, Білогорівка та Стельмахівка, а також Луганський район. Нещодавно було пошкоджено будинки місцевих мешканців у Невському. Загалом за минулу добу ворог здійснив 105 обстрілів (498 снарядів).

За минулу добу російські війська 27 разів відкривали вогонь у Донецькій області. Під обстріли РФ потрапили 12 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, Велика Новосілка, Новоселівка, Північне, Карлівка, Миколаївка, Новоселівка Перша, Сокіл, Ступочки. 

Пошкоджено 14 житлових будинків (у тому числі одна квартира), одна церква, один службовий та два приватних автомобілі. Також пошкоджено лінію електропередачі, навіс залізничного депо, п'ять локомотивів та склад. Унаслідок атаки загинула одна людина, 6 людей отримали поранення. 

В Одеській області підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник "Shahed-131/13". Влучень не зафіксовано.

Вночі підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили три ворожі ударні БПЛА "Shahed-131/136" у Миколаївській області.
Вчора ворог відкрив вогонь в акваторії Очаківської громади. Жертв та руйнувань немає.

У Херсонській області російські окупаційні війська здійснили 83 обстріли та випустили 411 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Ворог обстріляв Херсон 2 рази, випустивши 4 снаряди.

Під обстріл потрапили будівля заводу та гуртожиток навчального закладу, пошкоджено житлові будинки. У Новотягинці внаслідок мінометного обстрілу виникли пожежі у приватних будинках. Російські війська також обстріляли Іванівку. Внаслідок цього обстрілу 60-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Загалом за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали четверо людей.

  • Росіяни в ніч на 25 травня здійснили атаку на Україну. На заході повітряна тривога тривала найдовше, на Київщині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині та Одещині ППО знищила усі цілі.

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