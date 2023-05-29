РФ намагалася сфальсифікувати майбутні вибори у парламент Словаччини, – ексміністр оборони
Спецслужби Словаччини викрили спробу Росії сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD ("Курс — соціальна демократія")
Про це заявив у телеінтерв'ю колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Euractiv.
За його словами, РФ платила громадянам Словаччини, щоб вони зманіпулювали виборами на користь партії Smer-SD, оскільки її перемога могла б змінити політику на користь президента Росії Володимира Путіна.
"Ми отримали розвідувальну інформацію з-за кордону, яка включає точну особу, час і місце, коли громадянин Словацької Республіки перебував у Росії, щоб отримати фінансові ресурси на користь політичної партії Smer-SD для маніпуляцій на виборах", – сказав Надь, не уточнивши, про яку маніпуляцію саме йшлося.
Про цю інформацію, яка також нібито була передана в поліцію, за його словами, були поінформовані відповідні словацькі високопосадовці.
Читайте також: Словаччина з новим урядом експертів. Чого від нього очікувати?
Член президії Smer-SD Роберт Каліняк у відповідь заявив, що партія ніколи не приймала зовнішніх грошей. Він назвав звинувачення "неймовірною нісенітницею".
Наразі Smer-SD лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів із закликами припинити постачання зброї в Україну.
Торік Словаччина вислала російських дипломатів за те, що вони платили словацьким громадянам за шпигунство від її імені.
Видання пише, що зовнішня політика Словаччини може суттєво змінитися після перемоги Smer-SD. Уряд Smer-SD підтримав санкції Євросоюзу проти Росії у 2014 році, але його лідер Роберт Фіцо того ж року назвав обмеження "безглуздими". Він також просив скасувати санкції після зустрічі з Путіним у 2016 році.
- 20 травня стало відомо, що суд у Словаччині вдруге виправдав бізнесмена, обвинуваченого в організації вбивства журналіста-розслідувача та його нареченої у 2018 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе