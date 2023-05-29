Про це заявив у телеінтерв'ю колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Euractiv.

За його словами, РФ платила громадянам Словаччини, щоб вони зманіпулювали виборами на користь партії Smer-SD, оскільки її перемога могла б змінити політику на користь президента Росії Володимира Путіна.

"Ми отримали розвідувальну інформацію з-за кордону, яка включає точну особу, час і місце, коли громадянин Словацької Республіки перебував у Росії, щоб отримати фінансові ресурси на користь політичної партії Smer-SD для маніпуляцій на виборах", – сказав Надь, не уточнивши, про яку маніпуляцію саме йшлося.

Про цю інформацію, яка також нібито була передана в поліцію, за його словами, були поінформовані відповідні словацькі високопосадовці.

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Член президії Smer-SD Роберт Каліняк у відповідь заявив, що партія ніколи не приймала зовнішніх грошей. Він назвав звинувачення "неймовірною нісенітницею".

Наразі Smer-SD лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів із закликами припинити постачання зброї в Україну.

Торік Словаччина вислала російських дипломатів за те, що вони платили словацьким громадянам за шпигунство від її імені.

Видання пише, що зовнішня політика Словаччини може суттєво змінитися після перемоги Smer-SD. Уряд Smer-SD підтримав санкції Євросоюзу проти Росії у 2014 році, але його лідер Роберт Фіцо того ж року назвав обмеження "безглуздими". Він також просив скасувати санкції після зустрічі з Путіним у 2016 році.