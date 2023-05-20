У Словаччині суд повторно виправдав бізнесмена, обвинуваченого в вбивстві журналіста
Суд у Словаччині вдруге виправдав бізнесмена, обвинуваченого в організації вбивства журналіста-розслідувача та його нареченої у 2018 році
Про це повідомляє Associated Press.
Спеціалізований кримінальний суд у Пезіноку, неподалік столиці Братислави, постановив у п’ятницю, що Маріан Коцнер невинний у вбивстві Яна Куцяка, який писав про нього в минулому, та його нареченої Мартіни Куснірової. Пезінокський суд виніс рішення по цій справі вдруге.
Злочин проти 27-річних молодих людей у 2018 році шокував країну та спричинив падіння уряду.
Суд заявив, що "не було доведено", що Коцнер був організатором вбивств.
Міжнародний інститут преси, що базується у Відні, назвав виправдання бізнесмена "шокуючим".
Водночас соратницю Коцнера Алену Зсузову, яка виступала посередницею, було визнано виною у вбивствах і засуджено до 25 років ув’язнення. Ще троє фігурантів були раніше судимі та засуджені до суттєвих термінів.
Справа ще не завершена, оскільки як прокуратура, так і підсудні можуть подати апеляцію.
Прокуратура вимагала для обох фігурантів довічного ув’язнення.
Батьки вбитих залишили залу суду ще до завершення винесення вироку. Мати Мартіни заявила, що вони будуть оскаржувати винесене рішення.
21 лютого 2018 року в будинку в місті Велка Мака Куцяка поранили в груди, а Куснірову – в голову.
Коцнер нібито погрожував журналісту після публікації статті про його бізнес. Загалом Куцяк опублікував дев’ять статей про бізнесмена, повідомляють прокурори. Куцяк розслідував можливу корупцію в уряді, коли його вбили.
- Нагадаємо, у середині січня 2020 року один з обвинувачених у суді визнав провину.
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