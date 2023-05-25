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OPINION

Словаччина з новим урядом експертів. Чого від нього очікувати?

Якуб Логінов
25 травня, 2023 четвер
16:03
Погляд Якуб Логінов

Політична криза в Словаччині спричинила остаточну відставку проукраїнського кабінету Едуарда Геґеря, який і так перебував у стані "уряду у відставці" вже з вересня минулого року

Дострокові вибори вже і так були призначені на 30 вересня, тож можна було очікувати, що тимчасовий уряд якось допрацює до осені. Так, може, і сталося б, якби не чергові скандалі, порівняно з попередніми навіть не дуже суттєві, котрі, однак, спричинили заяву чергових міністрів на звільнення з обов'язків бути в.о. міністра. Коли на початку травня таку заяву подав шанований в.о. міністра закордонних справ Растіслав Качер, відомий, між іншим, своєю проукраїнською позицією, ця тимчасова конструкція уряду Геґера остаточно розвалилася.

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Навіть найбільші критики Едуарда Геґера визнавали, що він, щоправда, не вміє правити, однак єдине що йому насправді вдається — це закордонна політика та тверда проукраїнська та трансатлантична позиція. Що у Словаччині не є таким очевидним, оскільки зараз рейтинги вказують на те, що у вересні до влади можуть повернутися політики більш схильні до Росії, з Робертом Фіцо включно.

Навіть найбільші критики Едуарда Геґеря визнавали, що він, щоправда, не вміє правити, однак єдине що йому насправді вдається — це закордонна політика та тверда проукраїнська та трансатлантична позиція

Насправді ж уряд остаточно упав радше з технічних причин. Коли "міністр у відставці", який тимчасово виконує обов'язки, сам остаточно подає у відставку, на практиці його обов'язки переймає прем'єр. Так можна управляти з позиції прем'єра одним міністерством, двома, але коли як прем'єр маєш ще взяти на себе МЗС, цього вже занадто. Ініціативу взяла президентка Зузана Чапутова, до речі теж прогресивна та прихильна до України. Конституція дає словацьким президентам ще менші повноваження, ніж польським, не то що українським. Однак саме у таких кризових моментах проявляється конституційна роль словацького президента, який у часи політичної кризи може номінувати у свій уряд експертів. Саме цією можливістю скористалася Чапутова.

Саме у таких кризових моментах проявляється конституційна роль словацького президента, який у часи політичної кризи може номінувати у свій уряд експертів. Саме цією можливістю скористалася Чапутова

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Новим прем'єром став народжений у 1976 році Людовіт Одор, шанований економіст та державний діяч, віцеголова Національного банку Словаччини. Такий собі словацький Арсеній Яценюк, який теж був віцеголовою НБУ та став прем'єром у часи політичної кризи — сказав би хтось, шукаючи аналогії. Можливо. Людовіт Одор, хоча позиціюється як незалежний експерт та економіст, для якого найважливіша річ — фіскальна відповідальність, має свої політичні погляди та пов'язання. Людовіта Одора та саму президентку Зузану Чапутову пов'язують з партією "Прогресивна Словаччина", яка на минулих виборах не потрапила до парламенту, однак зараз у рейтингах займає третє місце. І це добра інформація для України, оскільки це середовище однозначно проукраїнське, на відміну від багатьох інших.

Уряд експертів Одора буде правити пів року, приблизно до кінця жовтня. Як сказала Чапутова, це мало, але достатньо часу для того, щоб навести порядок у державних фінансах, може провести якісь реформи. Парадоксально, уряд Одора може стати найкращим за останні 20 років, такі є сподівання. Як буде — покаже час.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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