Словаччина стала першою країною, яка передала Україні бойові літаки, а перед тим активно допомагала Україні у різних сферах. І хоча Україні активно допомагає також Польща, збереження Словаччини як провідного союзника є для України питанням найвищої ваги. Причиною є роль Закарпаття як фактично єдиного безпечного регіону України, а відтак — важливого гуманітарного вузла. Сусідня Угорщина має проросійські позиції, у Румунії свої інтереси та лежить вона на периферії ЄС та НАТО, а ось Словаччина — ідеальний міст на шляху України до євроінтеграції і єдиний сусід України, який належить до монетарного союзу ЄС — Єврозони.

Треба, однак, пам'ятати, що сильна військова підтримка України зі словацького боку може закінчитись. Вже майже рік триває в Словаччині політична криза, внаслідок якої влітку 2022 розвалилася владна коаліція чотирьох партій і з вересня Словаччиною править уряд у відставці. Насправді проукраїнськи налаштований Едуард Геґер не є прем'єром, а лише особою, якої президент Зузана Чапутова тимчасово довірила обов'язки прем'єра. Так само з міністрами, всі вони — в. о. міністра. На 30 вересня 2023 заплановано дострокові парламентські вибори. Рейтинги вказують, що новий уряд можуть сформувати відносно проросійські партії, які нині критикують тимчасовий уряд Геґера за постачання Україні літаків та зброї: "Смер" колишнього прем'єра Роберта Фіцо, "Глас" Петера Пеллегріні та неофашисти з партії "Республіка".

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Рейтинги вказують, що новий уряд можуть сформувати відносно проросійські партії, які нині критикують тимчасовий уряд Геґера за постачання Україні літаків та зброї

Проросійські настрої частини словацького суспільства — це тема окремої розмови, і ми до цього ще повернемося. На щастя, не все так однозначно. Досвід перших місяців повномасштабної війни показав, що дуже велику солідарність з українськими біженцями виявили ті ж самі словаки, які водночас писали проросійські пости у Фейсбуці. Ті ж самі русофільські словаки, які голосують на "Смер" та "Глас", приймали українців під свій дах та їздили з гуманітарною допомогою на український кордон. Словаки з різних причин (насамперед історичних) дуже легко приймають російську пропаганду щодо всеслов'янської спільноти під російським керівництвом та стримано ставляться до України, яка є для них цілковито невідомою. Однак вони зовсім інші, коли самі зустрінуть українця або поїдуть на Закарпаття і побачать, що навіть в умовах війни це нормальний, симпатичний європейський регіон.

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Роберт Фіцо не без причини має імідж проросійського політика. Однак коли був прем'єром, ставився до співпраці з Києвом прагматично. В багатьох питаннях (наприклад, пункти пропуску, реверсне постачання газу) співпраця зі Словаччиною Фіцо була кращою, ніж з проукраїнською Польщею

Так само може бути у політиці. Роберт Фіцо не без причини має імідж проросійського політика. Однак коли був прем'єром, ставився до співпраці з Києвом прагматично. В багатьох питаннях (наприклад, пункти пропуску, реверсне постачання газу) співпраця зі Словаччиною Фіцо була кращою, ніж з проукраїнською Польщею.

Також ще не факт, що згадані партії таки переможуть. Словаки вже неодноразово показали, що остаточний результат виборів був інший (більш прозахідний), ніж це здавалося ще на день до голосування.

А проте, словацькі вибори будуть одними із найважливіших для України та від їх результату залежить багато. Варто переконати звичайних словаків у тому, що Україна — це цікава та близька Словаччині країна, яку варто підтримати.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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