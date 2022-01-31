РФ направила до Білорусі балістичні ракети та 5 тис. військових, - постпред США при ООН

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.



За її словами, РФ зібрала понад 100 тис. військових біля кордону України.



"Це бойові з'єднання. Спеціальні війська, які готові до наступальних дій проти України", - наголосила Томас-Грінфілд.



"Це найбільша мобілізація військ у Європі за десятиріччя. Зараз, поки ми обговорюємо, Росія продовжує надсилати війська", - наголосила представниця США в ООН.



Вона зазначила, що для того, щоб перекинути війська на кордони з Україною, було використано 2 тис. залізничних вагонів. Також у Білорусь було переведено більше 5 тис. військових. Серед них є батареї ППО, а також ракетні дивізії. За словами Томас-Грінфілд, РФ продовжує розширювати свою присутність до 30 тис. біля білорусько-українського кордону.



Вона додала, що нарощування російських військ на кордоні супроводжується кібератаками на Україну, дезінформацією та агресивною риторикою з боку РФ.



При цьому Росія погрожує військовими діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не будуть виконані.



Нагадаємо, триває засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, скликане за запитом США.



Також на прохання Росії було проведено голосування щодо проведення засідання. "За" проголосували 10 країн, "проти" - 2 (Росія та Китай), утрималися 3 (Індія, Кенія та Габон).



Рішення Ради безпеки з процедурних питань вважається ухваленим, якщо за нього подано голоси 9 з 15 членів Ради.



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