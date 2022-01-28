Штати скликали засідання Радбеза ООН через військову загрозу Росії біля українського кордону
Засідання Ради безпеки ООН збереться на заклик США через військову загрозу росіян на наших кордонах
Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
США вирішили скликати засідання Ради безпеки ООН після кількох тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами. Штати хочуть обговорити нарощування російських військ біля українського кордону та на території Білорусі.
У своїй заяві американський амбасадор нагадала про стотисячне військо росіян на кордоні з Україною.
"Росія бере участь і в інших діях, що дестабілізують Україну. Це створює загрозу міжнародному миру та безпеці. Члени Радбезу ООН мають ретельно вивчити факти і розглянути, що поставлено на мапу для України, Росії та Європи, а також для міжнародного порядку у разі можливого вторгнення Росії в Україну", - написала вона.
За словами Лінди Томас-Грінфілд, обговорення у Раді безпеки ООН відбудеться у понеділок, 31 січня.
- На тлі стягування та накопичення російських військ біля українського кордону президенти США та України вдруге за місяць, 28 січня, провели телефонні переговори.
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