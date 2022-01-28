Штати скликали засідання Радбеза ООН через військову загрозу Росії біля українського кордону

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.



США вирішили скликати засідання Ради безпеки ООН після кількох тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами. Штати хочуть обговорити нарощування російських військ біля українського кордону та на території Білорусі.



У своїй заяві американський амбасадор нагадала про стотисячне військо росіян на кордоні з Україною.



"Росія бере участь і в інших діях, що дестабілізують Україну. Це створює загрозу міжнародному миру та безпеці. Члени Радбезу ООН мають ретельно вивчити факти і розглянути, що поставлено на мапу для України, Росії та Європи, а також для міжнародного порядку у разі можливого вторгнення Росії в Україну", - написала вона.



За словами Лінди Томас-Грінфілд, обговорення у Раді безпеки ООН відбудеться у понеділок, 31 січня.

На тлі стягування та накопичення російських військ біля українського кордону президенти США та України вдруге за місяць, 28 січня, провели телефонні переговори.