Зеленський обговорив з Байденом зусилля з деескалації навколо України та узгодив спільні дії на майбутнє
Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - провели телефонні перемовини
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував президентові Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", - написав він.
- Нагадаємо, 2 січня 2022 року Байден і Зеленський провели переговори, США заявили, що із союзниками дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України.
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