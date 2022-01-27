Зеленський обговорив з Байденом зусилля з деескалації навколо України та узгодив спільні дії на майбутнє

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



"Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував президентові Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", - написав він.

Нагадаємо, 2 січня 2022 року Байден і Зеленський провели переговори, США заявили, що із союзниками дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України.

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