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Головна війна з Росією Байден Зеленському: США рішуче відреагують, якщо Росія вторгнеться до України

Байден Зеленському: США рішуче відреагують, якщо Росія вторгнеться до України

28 січня, 2022 п'ятниця
07:18
війна з Росією Джо Байден

Також у телефонній розмові президент США заявив про розгляд додаткової макроекономічної підтримки нашій державі через агресію Росії

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому за підсумками телефонних переговорів президентів США та України.

"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України. Він також наголосив на прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України", - пишуть американці.

Байден нагадав, що минулого року Сполучені Штати надали Україні допомогу з метою розвитку та гуманітарної допомоги на суму понад півмільярда доларів.

"США вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової могутності Росією", - додав президент США.

Глава американської держави пояснив, що попри від'їзд членів американських сімей співробітників посольства, посольство США в Києві залишається відкритим і повністю функціонує.

"Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля з європейської безпеки, наголосивши на принципі "нічого про Україну без України". Президент Байден заявив про підтримку Сполученими Штатами зусиль щодо врегулювання конфлікту в "нормандському форматі", висловивши надію на те, що підтвердження сторонами 26 січня умов припинення вогню від липня 2020 року допоможе знизити напруженість та просувати виконання Мінських угод", - підсумували у Білому домі.

  • Раніше про телефонну розмову глав держав повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.
  • Це вже друга розмова Байдена та Зеленського цього року - перша відбулася 2 січня.
Володимир Зеленський
Джо Байден
телефонна розмова
Нормандський формат
Мінські угоди
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