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РФ не випускає жителів з ТОТ, щоб паспортизувати більше населення, - ДПСУ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
12:50
Суспільство паспорт РФ

Росія обмежує в'їзд та виїзд місцевих жителів тимчасово окупованих територій України для того, щоб насильно паспортизувати населення, а також викрадати дітей

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері "Радіо Свобода".

Демченко зазначив, що громадяни України до 14 років можуть в’їхати до Росії у супроводі громадян Російської Федерації. За його словами, це фактично продовження тих кроків для викрадення українських дітей або ж тиск на громадян України, в тому числі на окупованих територіях для того, щоб забезпечити паспортизацію громадян України.

"Фактично Росія, прикриваючись безпекою для своїх громадян, продовжує такі свої терористичні дії, які вона здійснювала і до цього", - сказав речник.

За його словами, українці, яких через нові правила на кордоні не випустять із Росії, зможуть потрапити на територію України. Для цього їм треба лише дістатися до українського кордону.

"Хоч і пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю зачинені, але, якщо громадяни України на будь-якому з напрямків прибудуть до українського кордону, до української території, їм буде забезпечено пропуск на територію України. Звісно, що громадяни України можуть виїжджати з Росії через кордон з країнами Європейського союзу, на чому також наголосило міністерство закордонних справ України, яке закликає громадян України все-таки залишити межі Росії. Адже дипломатичні установи нашої країни на території країни-терориста не функціонують і гарантувати безпеку наших громадян на території Росії досить складно", - заявив Демченко.

  • Представниця президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що Україна не притягатиме до відповідальності жителів тимчасово окупованих територій України, які під тиском і погрозами окупантів отримали російські паспорти.
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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