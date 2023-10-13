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Головна Війна з Росією Ташева: держава не переслідуватиме жителів ТОТ за отримання паспорту РФ

Ташева: держава не переслідуватиме жителів ТОТ за отримання паспорту РФ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
08:40
Війна з Росією паспорт РФ

Україна не притягатиме до відповідальності жителів тимчасово окупованих територій України, які під тиском і погрозами окупантів отримали російські паспорти

Про це заявила представниця президента в АР Крим Таміла Ташева, передає Укрінформ.

"Ми розглядаємо більшість наших українських громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, як жертв окупації і, відповідно, ми не будемо переслідувати наших громадян лише за факт отримання російського окупаційного документа", - сказала Ташева під час круглого столу в Офісі омбудсмена.

Щодо колаборантів, які отримали паспорти РФ для співпраці з окупантами, Ташева наголосила, що їх притягатимуть до відповідальності не за отримання документів, а за зраду держави.

"В Україні немає відповідальності за отримання російського паспорта на окупованих територіях. Згідно з українським законодавством, всіх громадян, які отримали нав'язане це громадянство, ми все одно визнаємо українськими громадянами", - зазначила Ташева.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров висловив думку, що свідомі колаборанти складають більшість серед тих, хто отримав російські паспорти до початку Росією кампанії з примусової паспортизації. Проте зараз люди в окупації змушені отримувати паспорти РФ заради виживання, тому Україна повинна адвокатувати цих громадян і не допустити самосудів після деокупації.

Читайте також: Злочин проти людяності: чому Росія так поспішає проводити примусову паспортизацію в ТОТ

Представниця уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна назвала проблему примусової паспортизації на ТОТ "найбільш кричущою" та зазначила, що в Офісі омбудсмена саме з цього приводу отримують найбільшу кількість звернень.

Зокрема люди повідомляли про викрадення, катування, погрози вбивством, відмову в наданні медичної допомоги і ліків, в тому числі відмову в допомозі вагітним, а також про знищення загарбниками українських паспортів, через що українці були змушені отримувати паспорти РФ.

Алтуніна додала, що громадяни України, які отримали російський документ, вони можуть повідомити про це Офіс омбудсмена, надіславши звернення у довільній формі на електронну пошту [email protected].

У листі потрібно вказати свої персональні дані, чинну адресу, викласти, кого, коли і за яких умов примусили отримати паспорт країни-агресорки. Звернутися може не тільки особа, яка отримала паспорт РФ, а й її родичі, які проживають на підконтрольній Україні території.

Офіс омбудсмена повідомляє, що жителі ТОТ від початку повномасштабного вторгнення отримали 450 тис. російських паспортів, зокрема, на території ОРДЛО - 1,4 млн.

Що відомо про примусову паспортизацію на ТОТ України

 У червні Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ. Крім того, загарбники обіцяли гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти.

У вересні в Луганській ОВА повідомили, що російська окупаційна "влада" Луганщини вирішила здійснювати виплати за народження дитини тільки через 5 років від дня отримання нею громадянства РФ.

26 вересня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що окупаційна "влада" Луганщини шантажує місцевих жителів зменшенням суми виплат, якщо їхні діти не отримають російський паспорт до 14 років.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що після деокупації тим, хто примусово отримав російські паспорти, треба буде дати час, щоб їх здати.

Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
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