Загарбники на ТОТ обіцяють гроші за отримання підлітками російського паспорта
Загарбники на тимчасово окупованих територіях обіцяють гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти
Про це інформує Центр національного спротиву.
Так росіяни обіцяють батькам виплати материнського капіталу за те, що їхні 14-річні діти отримають паспорти Російської Федерації. У такий спосіб окупанти сподіваються виконати план з паспортизації регіонів.
Крім того, загарбники викрадають людей і піддають їх тортурам за відмову від російського паспорта. Такі випадки зафіксовані зокрема в Енергодарі Запорізької області.
- У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
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