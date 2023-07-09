Про це інформує Центр національного спротиву.

Так росіяни обіцяють батькам виплати материнського капіталу за те, що їхні 14-річні діти отримають паспорти Російської Федерації. У такий спосіб окупанти сподіваються виконати план з паспортизації регіонів.

Крім того, загарбники викрадають людей і піддають їх тортурам за відмову від російського паспорта. Такі випадки зафіксовані зокрема в Енергодарі Запорізької області.