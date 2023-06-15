У Кирилівці окупанти погрожують депортувати жителів, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ
У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області росіяни погрожують примусовим виселенням жителям, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї росіяни збираються виселити всіх, хто не взяв паспорт РФ. Колаборанти, що служать в Якимівському райвідділку окупаційної поліції, ходять по домівках та вимагають показати російський паспорт. Усіх, хто його не має, вносять у список та погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень не оформлять паспорт", - ідеться у повідомленні.
За даними Спротиву, 9 червня в Кирилівці пройшов повторний обхід місцевих жителів. На пересувних блокпостах затримали близько 20 осіб без російського паспорта та відвезли у відділ "поліції".
Також, за інформацією ЦНС, ворог на окупованих територіях шантажує працівників медичної служби, що у разі відмови від російського паспорта їх позбавлять зарплатні або звільнять.
- У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
- 27 квітня 2023 року Путін підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
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