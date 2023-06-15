Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї росіяни збираються виселити всіх, хто не взяв паспорт РФ. Колаборанти, що служать в Якимівському райвідділку окупаційної поліції, ходять по домівках та вимагають показати російський паспорт. Усіх, хто його не має, вносять у список та погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень не оформлять паспорт", - ідеться у повідомленні.

За даними Спротиву, 9 червня в Кирилівці пройшов повторний обхід місцевих жителів. На пересувних блокпостах затримали близько 20 осіб без російського паспорта та відвезли у відділ "поліції".

Також, за інформацією ЦНС, ворог на окупованих територіях шантажує працівників медичної служби, що у разі відмови від російського паспорта їх позбавлять зарплатні або звільнять.