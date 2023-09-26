Окупанти на Луганщині погрожують батькам зменшенням виплат, якщо діти не отримають паспорт РФ до 14 років, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Шантажують батьків: росіяни почали погрожувати жителям окупованих територій зменшенням виплат по догляду за дитиною у разі, якщо остання не отримала паспорт РФ по досягненні 14-річного віку", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що при цьому виплати будуть переглядатися у бік зниження аж до скасування нарахування соціальної допомоги, якщо вимогу паспортизації буде проігноровано.