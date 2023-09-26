Окупанти на Луганщині погрожують батькам зменшенням виплат, якщо діти не отримають паспорт РФ до 14 років, - ОВА
Окупаційна "влада" Луганської області шантажує місцевих жителів зменшенням суми виплат, якщо їхні діти не отримають російський паспорт до 14 років
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Шантажують батьків: росіяни почали погрожувати жителям окупованих територій зменшенням виплат по догляду за дитиною у разі, якщо остання не отримала паспорт РФ по досягненні 14-річного віку", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що при цьому виплати будуть переглядатися у бік зниження аж до скасування нарахування соціальної допомоги, якщо вимогу паспортизації буде проігноровано.
- У червні повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ.
- Загарбники обіцяли гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти.
- У вересні в ОВА зазначили, що російська окупаційна "влада" Луганщини вирішила здійснювати виплати за народження дитини тільки через 5 років від дня отримання нею громадянства РФ. Це начебто має скоротити видатки державного бюджету агресора.
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