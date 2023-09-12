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Окупаційна "влада" на Луганщині платитиме за народження дитини лише через 5 років після отримання паспорта РФ, - ОВА

12 вересня, 2023 вiвторок
08:40
Війна з Росією окупанти Маріуполь

Російська окупаційна "влада" Луганщини вирішила здійснювати виплати за народження дитини тільки через 5 років від дня отримання нею громадянства РФ. Це начебто має скоротити видатки державного бюджету агресора

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Символічно, що ця заява надійшла після завершення так званих "перших виборів" на окупованій території, де збирали документи й обіцяли вищеназвані кошти нараховувати усім родинам, в яких є дитина, народжена не раніше 2007 року", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, тепер, найімовірніше, доведеться зачекати щонайменше 5 років навіть жінкам із немовлятами.

"Вибори фейкові – обіцянки, як виявилося, теж", - наголосив Лисогор.

Крім того, він повідомив, що на початку вересня окупаційна "влада" міст Луганщини відзвітувала про початок навчального року і нібито про бажання дітей йти до школи за російською програмою.

Однак навчати в зруйнованих населених пунктах не завжди є кому - вчителі з тимчасово окупованого Луганська та Росії туди їхати не хочуть, а місцевих не вистачає.

Так, у Лисичанську роботу вчителем середньої школи пропонують у газеті, яку роздають на вулиці.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

З 8 до 10 вересня російські загарбники проводили на тимчасово окупованих ними територіях незаконні псевдовибори.

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади".

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.  

Спротив повідомив, що Росія на окупованих територіях України примушує місцевих "голосувати" на незаконних псевдовиборах, у деяких населених пунктах заборонений виїзд.

Вже 11 вересня у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області на російських незаконних "виборах" людей нібито проголосувало більше, ніж проживає на території міста.

Суспільство
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Росія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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