Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Генічеську на псевдовиборах окупанти нарахували більше "голосів", ніж є людей у місті, - ЗМІ

У Генічеську на псевдовиборах окупанти нарахували більше "голосів", ніж є людей у місті, - ЗМІ

11 вересня, 2023 понедiлок
19:57
Війна з Росією Генічеськ

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області на російських незаконних "виборах" людей нібито проголосувало більше, ніж проживає на території міста

Про це інформує херсонське видання "Мост".

"В окупованому Генічеську на російських "виборах" проголосували більше людей, ніж їх фізично є. Про це свідчить опублікований російською ЦВК документ", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, у Генічеську було "обрано" фальшивий "орган місцевої влади" за підтримки 23 тисяч 678 голосів.

Однак у 2001 році, за результатами перепису, у Генічеську мешкало лише 21 тисяча 793 людини. З того часу населення Генічеська не збільшувалося, а навпаки, через повномасштабну війну значно зменшилося.

Фото: Скрін

"До речі, перемогла на "виборах" керівна у Росії партія "Єдина Росія" – вона отримала 73,56% голосів. Її у фейковій "раді депутатів" Генічеська представлять 15 людей. Серед них є гауляйтерка Генічеського району Херсонської області Олена Терських та гауляйтер Новоолексіївки Асан Алієв", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

З 8 до 10 вересня російські загарбники проводили на тимчасово окупованих ними територіях незаконні псевдовибори.

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади".

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.  

Спротив повідомив, що Росія на окупованих територіях України примушує місцевих "голосувати" на незаконних псевдовиборах, у деяких населених пунктах заборонений виїзд.

вибори
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
російська армія, мобілізація
11 вересня, 2023 понедiлок
Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW
Джо Байден
11 вересня, 2023 понедiлок
Байден запевнив, що учасники саміту G20 дійшли згоди щодо миру в Україні
Кшиштоф Зануссі
Автор Леся Вакулюк
10 вересня, 2023 неділя
Кшиштоф Зануссі: Українців від росіян відрізняє Майдан - здатність до бунту, яку завжди мала Запорізька Січ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
21:06
Артемій Лебедєв
Українські активи російського пропагандиста Лєбєдєва передали ФДМУ: на що підуть кошти
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У Чорному морі - позитивна динаміка, яка говорить про те, що у росіян буде все менше можливостей контролювати його. Колонка Сергія Згурця
20:42
Поліцію Київщини очолив генерал Анатолій Щадило
20:29
У США школяр отримав смертельний опік від чипсів
20:15
У другий день Ігор Нескорених-2023 Україна здобула 4 медалі
20:02
OPINION
Лариса Волошина
Не потрапляйте у пастку співзалежності
19:44
Оновлено
Борис Філатов
Московський суд заочно заарештував мера Дніпра. Філатов відреагував
19:35
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
"У Путіна немає морального компаса": Бербок прокоментувала викрадення дітей з України й закликала РФ повернути їх додому
19:31
Ексклюзив
Павло Клімкін
Для Заходу дуже важливо, щоб Україна стала історією успіху, – Клімкін
19:27
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Допомога Україні й теми наступного "Рамштайну": Умєров провів першу розмову з очільником Пентагону
19:21
ЗСУ
ЗСУ ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, — Генштаб
19:16
Новий посол Великої Британії розпочав роботу в Україні
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 565 дня війни: все більше росіян хочуть здатися у полон ЗСУ, а Україна знову контролює "вишки Бойка"
18:49
Оновлено
На фото: Анналена Бербок і Володимир Зеленський
Додаткова підтримка енергетики України й новий пакет оборонної допомоги: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Німеччини
18:35
Сили ТрО отримали британські бронетранспортери FV432
18:22
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку
18:17
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
"Ердоган хоче бути "миротворцем" між Україною та РФ": Алієв про позицію та дії глави Туреччини
18:15
Підтримував атаки РФ по Україні "у відповідь на накачування західною зброєю": мешканцю Донеччини повідомили про підозру
18:07
OPINION
Ігор Гулик
Ресентимент Глобального Півдня
17:59
Інфографіка
лікар лікарня
За безплатні послуги лікарям доплачують 28% українців, - опитування
17:38
грузія
Грузія запровадила для Китаю безвізовий режим
17:23
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Нам потрібно припинити скиглити й розповісти свою історію про унікальність як частину Заходу
17:04
Оновлено
обстрілял Херсонщини
РФ обстріляла медзаклад на Херсонщині: постраждали фельдшерка та пацієнтка
17:02
Ексклюзив
ракета ATACMS
Defense Express: Ракети ATACMS можуть відіграти вирішальну роль в операції зі звільнення Криму
16:57
Фукусіма
Японія завершила перший етап скидання очищеної води з АЕС на Фукусімі
16:51
Ексклюзив
карта заставочна
Боєць ЗСУ: У районі Роботиного ворог намагається заганяти наших хлопців у вогневі мішки
16:27
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Це не фільм зі щасливим кінцем": Зеленський про перемогу у війні
16:25
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
В Україні розширили карту туристичних магнітів: усі регіони та Крим
16:22
Ілон Маск
Скандал із вимкненим Starlink у Криму: Маск заявив, що не вважає себе зрадником, бо "США не воюють із РФ"
16:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Латиніна, Фрідман, Ткач і українська журналістська солідарність
15:49
Ексклюзив
"Ворог нервує, волає, що Донецьк у небезпеці": військовий експерт Селезньов про звільнення частини Опитного біля Авдіївки
15:46
Телескоп Hubble відновив роботу
Hubble сфотографував галактику в невеликому сузір’ї Секстант
15:34
НАТО
Відпрацюють протистояння російській агресії: НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни
15:20
танк Т-80
РФ планує відновити виробництво радянських танків Т-80 з нуля
15:11
на фото наслідки обстрілу Нікополя
Росія двічі обстріляла Нікополь: постраждали троє чоловіків
15:09
Оновлено
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
15:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:00
ООН
"Не виглядають випадковими": в ООН назвали катування росіянами українців синонімом агресії
14:47
Дмитро Пєсков
У Кремлі хочуть "розібратися", чому Вірменія проводить військові навчання з США
14:37
У Києві викрили "детективне агентство", які збували дані із закритих баз даних правоохоронців
Збували інформацію з закритих баз даних правоохоронних органів: у Києві викрили "детективне агентство"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV