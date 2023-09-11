У Генічеську на псевдовиборах окупанти нарахували більше "голосів", ніж є людей у місті, - ЗМІ

Про це інформує херсонське видання "Мост".

"В окупованому Генічеську на російських "виборах" проголосували більше людей, ніж їх фізично є. Про це свідчить опублікований російською ЦВК документ", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, у Генічеську було "обрано" фальшивий "орган місцевої влади" за підтримки 23 тисяч 678 голосів.

Однак у 2001 році, за результатами перепису, у Генічеську мешкало лише 21 тисяча 793 людини. З того часу населення Генічеська не збільшувалося, а навпаки, через повномасштабну війну значно зменшилося.

Фото: Скрін

"До речі, перемогла на "виборах" керівна у Росії партія "Єдина Росія" – вона отримала 73,56% голосів. Її у фейковій "раді депутатів" Генічеська представлять 15 людей. Серед них є гауляйтерка Генічеського району Херсонської області Олена Терських та гауляйтер Новоолексіївки Асан Алієв", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

З 8 до 10 вересня російські загарбники проводили на тимчасово окупованих ними територіях незаконні псевдовибори.

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади".

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.

Спротив повідомив, що Росія на окупованих територіях України примушує місцевих "голосувати" на незаконних псевдовиборах, у деяких населених пунктах заборонений виїзд.