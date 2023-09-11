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На ТОТ ворог обмежив виїзд з сіл для збільшення явки на псевдовиборах

11 вересня, 2023 понедiлок
12:59
Війна з Росією вибори днр

Росія на окупованих територіях України примушує місцевих "голосувати" на незаконних псевдовиборах, у деяких населених пунктах заборонений виїзд

Про це інформує Центр національного спротиву.

"В останні дні "голосування" на тимчасово окупованих територіях росіяни активно застосували методи примусу місцевого населення", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що на підконтрольній ворогу території Херсонської області зафіксовані випадки обмеження виїзду мирних жителів сіл які не голосували.

"Фактично російські солдати перевіряли місцевих за списками, чи відвідували вони "вибори", - пояснюють в Спротиві.

Також на тимчасово окупованій Запорізькій області рашисти використали псевдовибори для збору даних щодо потенційних призовників, хоч і мобілізація жителів захоплених земель є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади".

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.  

вибори
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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