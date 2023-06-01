Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Так, від усіх працівників комунальних підприємств вимагають переоформити банківські картки на паспорт рФ. Якщо ж працівник відмовиться це робити, то зарплату він вже отримувати не буде", - йдеться у повідомленні.