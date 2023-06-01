Окупанти на Луганщині погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ
Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Так, від усіх працівників комунальних підприємств вимагають переоформити банківські картки на паспорт рФ. Якщо ж працівник відмовиться це робити, то зарплату він вже отримувати не буде", - йдеться у повідомленні.
- Влада РФ заявила про видачу 1,5 млн російських паспортів на тимчасово окупованих територіях України.
- На лівобережжі Херсонщини тим, хто не взяв паспорт РФ, погрожують конфіскацією авто.
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