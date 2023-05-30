Про це інформують росЗМІ з посиланням на прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

"Російські паспорти з жовтня минулого року отримали майже 1,5 млн жителів нових суб'єктів РФ", - йдеться в заяві.

Йдеться про тимчасово окуповані Росією частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Очільника уряду РФ, відкриваючи стратегічну сесію, присвячену розвитку "нових територій", назвав важливим для своєї країни, аби усі жителі тимчасово окупованих регіонів нашої країни відчували реальні зміни, що відбуваються.

Мішустін сказав, що нібито робота з відновлення населених пунктів на захоплених територіях рухається непоганим темпом і пообіцяв підтримку різним секторам економіки на ТОТ, звернувши особливу увагу на хороші перспективи в сільському господарстві.

Що відомо про примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях

У Мелітополі окупанти вигадують нові способи примусити місцевих отримати російський паспорт. Серед іншого - заманюють соціальними виплатами на дітей, отримати які можна тільки з документом РФ.

Окупаційна адміністрація Луганської області закликала місцеві організації та підприємства надати інформацію про заходи примусової паспортизації населення.

28 травня Генштаб писав, що на лівобережжі Херсонщини тим, хто не взяв паспорт РФ, погрожують конфіскацією авто.

У Маріуполі немає доступу до звичайних ліків, росіяни змушують людей шукати їх по всій окупованій території.

30 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни вдаються до нових методів змусити місцевих до паспортизації. Тепер медичну допомогу можна отримати лише з паспортом РФ.