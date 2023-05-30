За ліками люди вимушені їхати з Маріуполя до Бердянська, через нестачу громадяни помирають, - депутат міськради
У тимчасово окупованому Маріуполі немає доступу до звичайних ліків, росіяни змушують людей шукати їх по всій окупованій території
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.
"Стосовно медичного забезпечення - люди кажуть, що ліків не вистачає. Багато випадків, коли розповідали, що окупанти завозять щось через Крим на територію Запорізької області. Багато людей їздило купувати ліки для своїх родичів у Бердянськ і це прості ліки проти судинно-серцевих захворювань, від діабету", - сказав він.
Забавін додав, що це те, що на підконтрольній території можна придбати у будь-якій аптеці.
"Окупанти змушують людей шукати ліки. Багато випадків, коли людям похилого віку не була належним чином надана і були фатальні наслідки. Ми фіксуємо, коли нам це повідомляють містяни", - підсумував депутат.
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