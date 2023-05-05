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Окупанти на Луганщині закликали місцеві організації та підприємства відзвітувати про паспортизацію населення, - Генштаб

5 травня, 2023 п'ятниця
08:31
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Окупаційна адміністрація Луганської області закликала місцеві організації та підприємства надати інформацію про заходи примусової паспортизації населення

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначають, що примусова паспортизація громадян України триває у Станично-Луганському районі Луганської області. Так окупаційна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким керівники місцевих підприємств і організацій повинні надати інформацію про проведені заходи з паспортизації місцевого населення.

За добу ворог випустив по Україні 24 дрони по території України, здійснив 75 авіаційних ударів і 65 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби російська армія випустила по Україні 24 іранських ударних безпілотники "шахед". З них було знищено 18.

Також противник минулої доби завдав 10 ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю, здійснив 75 авіаційних ударів і 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та по населених пунктах. Унаслідок ворожих ударів є постраждалі серед цивільних, руйнування та пошкодження приватних житлових будинків, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ знищили 4 баражувальних боєприпаси “Ланцет” та уразили 8 районів зосередження живої сили загарбницьких військ

За добу авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Також було знищено 4 баражувальних боєприпаси “Ланцет”.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж минулої доби уразили ворожий пункт управління, вісім районів зосередження живої сили загарбників, два склади боєприпасів і станцію радіоелектронної боротьби.

Ситуація по напрямках

Ворог проводжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На них Сили оборони України відбили близько 60 атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках упродовж минулої доби противник обстрілював населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка,  Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

Наступальних дій ворог не проводив.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки та південно-західної околиці Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював населені пункти Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Упродовж доби російська армія вела безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове.

На Авдіївському напрямку під обстрілами опинилися населені пункти Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

Наступальних дій ворог не проводив.

На Мар'їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог намагається покращити своє тактичне положення. Упродовж доби було відбито його численні атаки в Мар'їнці.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Завдав ударів по 55 населених пунктах, серед яких Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Козацьке, Львове, Новотягинка, Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

  • В ніч на 5 травня російські війська артилерією обстріляли Нікополь, є пошкодження будинків та господарчих споруд, постраждалих немає.
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