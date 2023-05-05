Окупанти вдарили по Нікополю: пошкоджено 10 приватних будинків, лінію електропередачі, два газопроводи
В ніч на 5 травня російські війська артилерією обстріляли Нікополь, є пошкодження будинків та господарчих споруд, постраждалих немає
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм.
"Під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь. Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередачі та два газопроводи. Минулося без загиблих та постраждалих", - проінформував голова Дніпропетровської ОВА.
Сергій Лисак додав, що цієї ночі на Дніпропетровщині військовими з Повітряного командування "Схід" були збиті два російських безпілотники.
- У ніч на 2 травня російська окупаційна армія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.
- 4 травня російські війська обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік, є пошкодження
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