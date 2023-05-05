Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм.

"Під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь. Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередачі та два газопроводи. Минулося без загиблих та постраждалих", - проінформував голова Дніпропетровської ОВА.

Сергій Лисак додав, що цієї ночі на Дніпропетровщині військовими з Повітряного командування "Схід" були збиті два російських безпілотники.