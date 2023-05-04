Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами: є постраждалий, пошкоджені 11 будинків, підприємство, газогiн та лiнiя електропередачі
У ніч на 4 травня російські війська обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з артилерії та БПЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік, є пошкодження
Про це інформує голова ОВА Сергій Лисак.
Уночi армiя РФ атакувала Нiкополь артилерією та безпілотниками. У мiстi пошкодженi 11 приватних домівок та 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередачі.
Через російські обстріли руйнувань зазнало промислове пiдприємство, там виникла пожежа.
Повідомляється про постраждалого мирного жителя Нікополя. 32-рiчного чоловiка ушпиталили.
"Терористи лютують та залякують мирних жителів, бо не мають особливих успіхів на фронті. А ще це злість за безпрецедентну світову ізоляцію, в якій опинилася Росія через свою агресію проти України. Кремль проміняв свій розвиток на імперську манію", - написав очільник Дніпропетровщини.
- 30 квітня росіяни вдарили по Нікополю, влучили в будинки, електролінії, убили одну людину та поранили двох.
- У ніч на 2 травня російська окупаційна армія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.
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