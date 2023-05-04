Про це інформує голова ОВА Сергій Лисак.

Уночi армiя РФ атакувала Нiкополь артилерією та безпілотниками. У мiстi пошкодженi 11 приватних домівок та 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередачі.

Через російські обстріли руйнувань зазнало промислове пiдприємство, там виникла пожежа.

Повідомляється про постраждалого мирного жителя Нікополя. 32-рiчного чоловiка ушпиталили.

"Терористи лютують та залякують мирних жителів, бо не мають особливих успіхів на фронті. А ще це злість за безпрецедентну світову ізоляцію, в якій опинилася Росія через свою агресію проти України. Кремль проміняв свій розвиток на імперську манію", - написав очільник Дніпропетровщини.