Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у telegram.

За його словами, загиблих та поранених немає.

"Вночі агресор обстріляв Нікополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. У місті працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслідки атаки", - написав Лисак.