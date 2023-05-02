Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії
2 травня вночі російські військові вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині з важкої артилерії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у telegram.
За його словами, загиблих та поранених немає.
"Вночі агресор обстріляв Нікополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. У місті працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслідки атаки", - написав Лисак.
- 30 квітня росіяни вдарили по Нікополю, влучили в будинки, електролінії, убили одну людину та поранили двох.
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