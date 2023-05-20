Обіцяють соцдопомогу та погрожують конфіскувати авто: на окупованому Запоріжжі посилилася примусова паспортизація
У Мелітополі окупанти вигадують нові способи примусити місцевих отримати російський паспорт. Серед іншого - заманюють соціальними виплатами на дітей, отримати які можна тільки з документом РФ
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами посадовця, окупанти "масово заганяють у терор місцевих мешканців".
"Вони вигадують нові й нові стимули, щоб заохотити наших мешканців паспортизуватися, тепер - нова соціальна допомога. Тим сім'ям, у яких є неповнолітні діти, готові виплатити матеріальну допомогу в сумі 4 тисячі рублів, але, якщо буде "рашистський паспорт", - сказав Федоров.
Він додав, що фільтрація відбувається просто на вулицях - із перехожими проводять довгі бесіди, примушуючи до оформлення документа. Власникам же авто погрожують конфіскацією транспортного засобу.
- У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поставили відеокамери, аби боротися з українськими партизанами.
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