Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами посадовця, окупанти "масово заганяють у терор місцевих мешканців".

"Вони вигадують нові й нові стимули, щоб заохотити наших мешканців паспортизуватися, тепер - нова соціальна допомога. Тим сім'ям, у яких є неповнолітні діти, готові виплатити матеріальну допомогу в сумі 4 тисячі рублів, але, якщо буде "рашистський паспорт", - сказав Федоров.

Він додав, що фільтрація відбувається просто на вулицях - із перехожими проводять довгі бесіди, примушуючи до оформлення документа. Власникам же авто погрожують конфіскацією транспортного засобу.