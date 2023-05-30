Медицина в обмін на роспаспорт: окупанти посилили репресії на Запоріжжі

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами посадовця, зараз розпочалася третя масштабна хвиля паспортизації.

"Ворог повідомив, що з 1 червня ніхто не зможе звернутися до лікарні, якщо у нього немає рашистського паспорту, не зможе отримати безкоштовні ліки. Банальний приклад - якщо людина страждає на хронічні хвороби і постійно потребує ліків для підтримання життя - вона не зможе їх отримати", - сказав Федоров.

За його словами, зараз мешканці стають перед вибором: або життя з російським паспортом, або смерть.