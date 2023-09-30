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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час, щоб їх здати, - Лубінець
Ексклюзив

Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час, щоб їх здати, - Лубінець

30 вересня, 2023 субота
19:56
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Після форуму "Взаємодії органів державної влади, регіональних представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадських організацій і міжнародних партнерів з метою підвищення обізнаності та експертності при реагуванні та попередженні СНПК" омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що після деокупації тим, хто примусово отримав російські паспорти, треба буде дати час, щоб їх здати

Про це він сказав кореспондентці Еспресо Катерині Пашко.

"Після моєї заяви про незаконне отримання російських паспортів на тимчасово окупованих територіях, а я завжди даю 2 поради: виїхати з цієї території, а якщо не можете виїхати, якщо для того аби вижити потрібно отримати російський паспорт - беріть. Після цієї моєї заяви, ми почали отримувати офіційні повідомлення: я такий-то повідомляю Уповноваженого ВРУ з прав людини Лубінця Дмитра Олеговича, що я примусово отримав паспорт громадянина РФ", - розповів омбудсмен.

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Лубінець зазначив, що люди через різні інструментарії повідомляють, що коли повернеться ця територія, вони прийдуть і покажуть, "що я не просто взяв паспорт, я навіть повідомив Лубінця, я визнаю, що це було примусово".

"Для мене це додатковий аргумент, що ми як держава не повинні карати за російські паспорти. Я знаю, що зараз напрацьовується окремий законопроєкт, де, на мою думку, нардепи чують цей аргумент, вони зараз розглядають термін, після деокупації, щоб кожен громадянин та громадянка України, офіційно звернулись, повідомили, що вони були примусово паспортизовані, що у них є російський паспорт, щоб вони здали його і, таким чином, показали, що така процедура відбувалася незаконно", - додав він.

Що відомо про примусову паспортизацію на ТОТ України

 У червні повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ. Також відомо, що загарбники обіцяли гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти.

У вересні в ОВА зазначили, що російська окупаційна "влада" Луганщини вирішила здійснювати виплати за народження дитини тільки через 5 років від дня отримання нею громадянства РФ. Це начебто має скоротити видатки державного бюджету агресора.

Також 26 вересня повідомлялося, що окупаційна "влада" Луганської області шантажує місцевих жителів зменшенням суми виплат, якщо їхні діти не отримають російський паспорт до 14 років.

Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
Омбудсмен
окуповані території
окупанти
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