Будь-яка послуга в окупації - це російська паспортизація, - керівник Сєверодонецької МВЦА про ситуацію в місті
На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в обмін на послугу в окупації
Про це керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив у етері Еспресо.
Коментуючи ситуацію щодо примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях він зазначив, що у Сєверодонецьку російські окупанти паспортизують населення в обмін на послуги.
"Ця "історія" виглядає загалом як будь-яка історія на окупованій території. Будь-яка послуга - це паспортизація. Дітей під приводом відпочинку, а потім батькам, або рідним, під пропозицією забрати, або подивитися, як дитина відпочиває. Тобто такі, досить примітивні засоби, але вони, на жаль, подекуди діють на людей і люди погоджуються", - зазначив Стрюк.
Керівник Сєверодонецької МВЦА додав, що в місті умови розвивання дуже обмеженні, ремонтується, фактично, лише те, що вціліло - більше нічого не відновлюється.
"Антисанітарія, проблеми з водою, проблеми зі світлом. Та навіть елементарних ліків не вистачає: 2 аптеки на все місто, які, окрім ліків російського виробництва, які туди завезли в обмеженій кількості й номенклатури більше нічого немає", - сказав він.
- 17 липня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині частішають випадки мародерства. Зловмисники проникають у квартири мешканців, які залишаються у місті.
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