Про це керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив у етері Еспресо.

Коментуючи ситуацію щодо примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях він зазначив, що у Сєверодонецьку російські окупанти паспортизують населення в обмін на послуги.

"Ця "історія" виглядає загалом як будь-яка історія на окупованій території. Будь-яка послуга - це паспортизація. Дітей під приводом відпочинку, а потім батькам, або рідним, під пропозицією забрати, або подивитися, як дитина відпочиває. Тобто такі, досить примітивні засоби, але вони, на жаль, подекуди діють на людей і люди погоджуються", - зазначив Стрюк.

Керівник Сєверодонецької МВЦА додав, що в місті умови розвивання дуже обмеженні, ремонтується, фактично, лише те, що вціліло - більше нічого не відновлюється.

"Антисанітарія, проблеми з водою, проблеми зі світлом. Та навіть елементарних ліків не вистачає: 2 аптеки на все місто, які, окрім ліків російського виробництва, які туди завезли в обмеженій кількості й номенклатури більше нічого немає", - сказав він.