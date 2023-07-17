Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Сєвєродонецьку майже не залишилося квартир, де не побували б мародери. Якщо раніше вони, переважно, зламували житло тих, хто поїхав, то віднедавна взялися за домівки сєвєродончан, які залишаються в місті", - пише він.

Лисогор додає, що мародери відстежують, коли містяни поїдуть до Луганська за оформленням документів або навіть за місто, і пробираються у квартири.

За словами голови Луганської ОВА, траплялися випадки, коли під час спроби мародерства господарі перебували удома.Однак навіть у таких ситуаціях довести щось малоймовірно, адже мобільного зв’язку в місті немає.

Крім цього, окупаційні правоохоронні органи у місті не працюють, тому, як каже Лисогор, мародери відчувають безкарність.