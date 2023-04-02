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Окупанти продовжують паспортизацію жителів та чинити мародерство, а ЗСУ відбили понад 7 атак, - Генштаб

2 квітня, 2023 неділя
06:40
війна з Росією окупанти крим

Росіяни на українських тимчасово окупованих територіях надалі проводять паспортизацію жителів та чинять мародерство, а ЗСУ за добу відбили понад ворожих 70 атак

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу на фейсбуці.

Росіяни продовжують паспортизацію, мародерство, перевірки проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях

"Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку. У населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України", - повідомили в Генштабі.

Також військові ствердили, що окупанти на Херсонщині продовжують паспортизацію місцевих жителів.

Так, у Генічеську й Стрілковому росіяни на блокпостах обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорт РФ. А під час обшуків людям повідомляють, що після четвертого перетину блокпоста вони отримають заборону на в’їзд та виїзд.

"Також російська окупаційна так звана "влада", з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", - додали захисники.

Упродовж доби ЗСУ відбили понад 70 атак противника та знищили БПЛА "Орлан-10"

Зазначається, що РФ надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, захисники відбили понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.

Загарбники завдали по Україні 2 ракетних та 30 авіаційних ударів

За добу 1 квітня російська армія завдала по Україні 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснила більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі.

"Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Російська Федерація завдала чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили військові.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Брониви Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак. Також, протягом минулої доби, наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак.

Водночас ворог обстріляв Степове, Авдіївку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку та Пречистівку.

На Шахтарському напрямку ворог активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка Запорізької області, а також Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське Херсонської області та місто Херсон.

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ЗСУ
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