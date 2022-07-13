РФ обстріляла 4 громади Сумщини з РСЗВ, артилерії і мінометів
Протягом дня, 12 липня, російський ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Шалигінська громада
Вранці, з 10:00 почався мінометний вогонь по громаді. 14 пострілів з міномету. О 15:30 відбулось ще 4 мінометні приходи.
Білопільська громада
Близько 18:00 росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.
Зноб-Новгородська громада
Близько 18:00 відбувся обстріл із ствольної артилерії, 13 прильотів.
Краснопільська громада
О18:00 росіяни випустили 2 залпи із РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). По іншому населеному пункту громади били з міномету. 5 прильотів. Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців. Без жертв.
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