РФ обстріляла 4 громади Сумщини з РСЗВ, артилерії і мінометів

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Шалигінська громада

Вранці, з 10:00 почався мінометний вогонь по громаді. 14 пострілів з міномету. О 15:30 відбулось ще 4 мінометні приходи.

Білопільська громада

Близько 18:00 росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.

Зноб-Новгородська громада

Близько 18:00 відбувся обстріл із ствольної артилерії, 13 прильотів.

Краснопільська громада

О18:00 росіяни випустили 2 залпи із РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). По іншому населеному пункту громади били з міномету. 5 прильотів. Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців. Без жертв.

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