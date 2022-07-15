РФ обстріляла 8 громад Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від РФ постраждали Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.

"За цей день, з 09.00 до 21.00 ворог 8 раз обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Усього - понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники). Постраждалих немає, руйнувань теж", - написав Живицький.

13 липня писали, що за добу від російських обстрілів постраждали 4 громади Сумської області.

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